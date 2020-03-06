Костевич рассказала, какой будет зарплата бюджетников

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала. Почему в январе у бюджетников упала зарплата.

В интервью программе «Марков. Ничего личного» на канале ОНТ она напомнила, что с 1 января действует новый порядок оплаты труда работников бюджетной сферы, которая «не была нацелена на повышение заработной платы».

«Она нацелена на совершенствование системы оплаты труда. Главное — не допустить снижения заработной платы в равных условиях, а именно при одинаковом количестве дней, при одинаковой нагрузке», — заметила министр.

По словам Костевич, в ходе мониторинга специалисты Минтруда зафиксировали ошибки при расчете зарплат.

«Отрабатывая расчетники, мы видели, что люди видят цифру "Итого", но перед "Итого" есть все составляющие заработной платы. В образовании к элементу заработной платы относили материальную помощь, но это не элемент зарплаты. Премия, которую давали за счет экономии. Не может быть экономии в январе, так как это начало года. Фонд оплаты труда как сформировался, такой он и есть. А в бюджете фонд оплаты труда на 2020 год заложен с ростом 15%. Это уже второй элемент в зарплате. То есть первый элемент — изменить систему, сделать ее проще и прозрачней. Второй — социальная политика роста заработной платы в бюджетной сфере», — заявила глава ведомства.

Как отметила Ирина Костевич, по оценкам, зарплата в бюджетной сфере по итогам 2020 года будет 930 рублей, прирост — 10%.

По данным официальной статистики, в бюджетных организациях номинальная начисленная средняя заработная плата в январе составила 895,9 рубля, что на 97,2 рубля, или на 9,8%, меньше, чем в декабре 2019-го.

Выступая на съезде ФПБ, Александр Лукашенко заявил, чтобы «нормально жить», белорусам «надо шевелиться». «Слава богу, Беларусь еще не обленилась настолько, чтобы не понимать: больше работаешь — больше зарабатываешь. И вот таких людей мы должны поддерживать», — цитирует пресс-служба президента его слова.

В середине февраля министр финансов Максим Ермолович после доклада главе государства рассказал журналистам, что за последние два года фонд оплаты труда работников бюджетной сферы увеличился на треть: «С сентября прошлого года средняя заработная плата в бюджетном секторе находится на уровне 80% от среднереспубликанской зарплаты. Таким образом, целевой показатель, установленный главой государства по повышению заработной платы, выполнен. В течение 2020 года этот показатель также будет выполняться».