Почти на полмиллиарда долларов: в феврале ЗВР Беларуси существенно сократились

Золотовалютные резервы Беларуси сократились за февраль на 438,2 млн долларов, или на 4,7%, и на 1 марта составили 8,8 млрд долларов, сообщает Национальный банк.

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Напомним, в январе резервы также уменьшились — на 150,4 млн долларов. Таким образом, за январь-февраль резервы сократились на 588,6 млн долларов.

Как отмечает регулятор, снижение уровня резервов в феврале «в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 383,5 млн долларов».

Также снижение резервов стало следствием продажи Национальным банком иностранной валюты на внутреннем рынке.

«Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также увеличение стоимости монетарного золота», — говорится в сообщении Нацбанка.

На 1 января 2020 года резервы составляли почти 9,4 млрд долларов. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики, на 1 января 2021 года объем ЗВР должен составить не менее 7,3 млрд долларов.

Вместе с тем Национальный банк не ожидает значительного сокращения ЗВР в этом году.

«Мы предусмотрели в наших прогнозах более низкий уровень золотовалютных резервов. Но это не значит, что мы будем к этому стремиться и он таким будет. Да, скорее всего, он будет меньше, чем на начало года, но он будет ближе к той цифре, которую мы имеем (9,2 млрд долларов, или 2,7 месяца покрытия импорта на 1 февраля), чем к той, которую заложили в консервативном сценарии (7,3 млрд долларов)», — заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на брифинге 12 февраля.

«Мы с правительством не хотим наращивать внешние долги. Поэтому в целях обеспечения устойчивости внешнего долга и выполнения соответствующих обязательств было решено придерживаться оптимальных объемов золотовалютных резервов и не пытаться любой ценой довести их до покрытия трехмесячного импорта», — пояснил Каллаур.

Как сообщалось, в 2020 году, по данным Минфина, Беларусь должна направить на обслуживание и погашение госдолга 8,9 млрд рублей. В связи со значительными выплатами по госдолгу экономические власти допускают некоторое снижение резервов в текущем году.