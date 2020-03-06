ГАИ проводит сразу несколько спецмероприятий

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Сотрудники Госавтоинспекции проводят на территории практически всех областей сразу несколько спецмероприятий.

Так, в частности, в Брестской области особое внимание будет уделено контролю вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, а также учреждений образования.

Как сообщили в региональной ГАИ, «главная цель — оказание помощи пешим участникам дорожного движения в безопасном пересечении проезжей части».

Для того, чтобы предупредить ДТП с участием детей с 6 по 15 марта будет проводиться акция «Будь примером своему ребенку!».

Дорожная милиция напоминает, что именно родители «несут ответственность за своих детей», а также призывала «приложить максимально усилия, чтобы обезопасить юных и самых незащищенных участников дорожного движения».

В этот же временной период акция будет проведена и на территории Могилевской области и Минска.

Как сообщили в ГАИ Гомельской области, инспекторы обратят внимание на поведение на дорогах мотоциклистов.
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Тэги: ГАИ

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