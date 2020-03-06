Рубль сильно падает утром 6 марта

Российская валюта существенно падает на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, шестого марта.

Теряя сразу 0,0476 пункта, российский рубль торгуется на отметке 3,3274 белорусского рубля за 100 российских.

Евро, в свою очередь, серьезно растет. Плюс на открытии составляет 0,0231 пункта — 2,5133 белорусского рубля.

Доллар растет на 0,0064 пункта — 2,2421 белорусского рубля.

Как ранее сообщалось, по итогам двух месяцев Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту официального курса американской валюты к национальной (на 6,44%), а средний курс наличного доллара вырос на 6,09% (с 2,1134 до 2,2421 рубля).

Ранее Naviny.by писали, что с четвертого февраля вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.