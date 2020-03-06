Белорусы побежали в обменники: спрос на валюту превысил предложение на 170 млн долларов

За первые два месяца года население купило на внутреннем рынке на 172,8 млн долларов больше, чем продало.

Как отмечает Нацбанк, за январь-февраль население купило (наличной и безналичной) иностранной валюты на 1,66 млрд долларов, продало 1,49 млрд долларов. Отдельно в феврале покупка составила 875,8 млн долларов, продажа — 747,8 млн долларов.

Соответственно, в феврале спрос населения на иностранную валюту превысил предложение на 128 млн долларов. В январе, напомним, население купило иностранной валюты больше, чем продало, на 44,8 млн долларов.

Таким образом, чистая покупка иностранной валюты со стороны физлиц в феврале по сравнению с январем выросла почти в 2,9 раза.

Курс доллара США в Беларуси растет, что может приводить к усилению девальвационных ожиданий в обществе. Так, за январь-февраль курс доллара вырос на 6,2% до 2,24 рубля.

По мнению финансовых аналитиков, рост курса доллара обусловлен ситуацией, которая складывается в мире с коронавирусом.

«Коронавирус привел к снижению потенциального спроса на азиатских рынках. Соответственно, цены на нефть в последнее время идут вниз и, как следствие, доллар дорожает как в России, так и в Беларуси», — пояснил происходящее в беседе с корреспондентом БелаПАН директор по развитию «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин.

По его мнению, если нефть на мировом рынке из-за неблагоприятных условий будет падать, то влияние на курс белорусского рубля окажется однозначно негативным.

«Курс белорусского рубля будет зависеть во многом от внешних факторов. Если цена на нефть, не дай бог, опустится на мировом рынке до 40 долларов за баррель, то белорусский рубль окажется вынужден быть в тренде», — предполагает Сабодин.

С начала года цена нефти марки Brent на фоне ситуации с коронавирусом снизилась с 68 до 51 доллара за баррель.