Лукашенко раздал ордена, медали и генеральские погоны

Александр Лукашенко 6 марта вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Торжественная церемония состоялась 6 марта во Дворце Независимости, сообщает пресс-служба президента.

Участниками церемонии стали более 30 человек — представители армии и силовых структур, а также многодетные матери и женщины, достигшие больших профессиональных высот.

«Такой гендерный баланс — это не подражание западным трендам. Высокий статус людей в погонах в нашей стране и уважительное, бережное отношение к женщине - абсолютно базовые ценности белорусского общества», — подчеркнул Лукашенко.

«Мира не бывает без тех, кто служит народу и умеет его защищать. Мы хорошо помним, кто сохранил нам свободу 75 лет назад. Белорусы благодарны ветеранам за их подвиг и чтят героическое поколение наших отцов и дедов. С уверенностью могу сказать, что дети и внуки солдат-победителей достойны их», — констатировал глава государства. В качестве примера он привел поступок сотрудника управления Министерства по чрезвычайным ситуациям капитана внутренней службы Олега Бойничева. Он вместе с товарищами, рискуя жизнью, предотвратил взрыв на железной дороге: когда с рельсов сошли несколько цистерн с взрывоопасным газом, он сумел ликвидировать утечку. «Такие мужественные и смелые люди сегодня берегут мир и покой белорусов. Честь им и слава!» — подчеркнул белорусский руководитель.

Слова особой благодарности он адресовал многодетным матерям, которые выбрали для себя трудную, но очень нужную для страны миссию. «Я бы сказал: чрезвычайно важную и нужную, — уточнил Лукашенко. — Вы заботитесь не только о своих детях. Вы даете жизнь новым поколениям, дарите надежду на успешное будущее и процветание всей нации. Ведь каким оно будет, во многом зависит от вас, дорогие женщины. Знаю, что большинство из вас не только счастливы в семье, но и состоялись как специалисты на профессиональном поприще. Это вдвойне замечательно».

Награды и почетные звания глава государства вручил также женщинам, которые имеют высокие достижения в области культуры, искусства, науки и педагогики. «Знаем и ценим ваш вклад в воспитание молодежи, сохранение духовного наследия и нравственных ценностей», — отметил Лукашенко.

Он поздравил белорусских спортсменок с блестящими победами на чемпионатах мира и Европы, за которые они удостоены высокого звания «Заслуженный мастер спорта».

«Спасибо за все, что вы делаете для страны и нашего народа. Еще раз поздравляю вас с высокими наградами — мужиков, наших прекрасных женщин не только с наградами, званиями, но и с наступающим праздником. Будьте счастливы! И пусть дети, которых вы родили не только для себя, а для нашей суверенной независимой Беларуси, радуют всегда вас и радуют вашу страну. Счастья вам!», — сказал в заключение глава государства.

Для участников торжества была организована экскурсия по Дворцу Независимости. Предусмотрен также прием от имени главы государства в форме фуршета.