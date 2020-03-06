В Минске перенесли конференцию InTech-2020 из-за коронавируса

VI технологическая конференция InTech-2020, которая должна была пройти 19 марта в Минске, перенесена «в связи со сложившейся в мире эпидемиологической ситуацией».

Как сообщает организатор форума компания Softline, «организатор события следит за новостями и придает большое значение здоровью и безопасности своих клиентов и партнеров».

InTech — ежегодная технологическая конференция, площадка для обсуждения ключевых вопросов развития ИТ-рынка с участием бизнеса, ИТ-поставщиков и государства.

В рамках форума в этом году запланировано выступление более полутора десятков спикеров, представляющих мировые ИТ-гиганты, белорусские компании, госструктуры Беларуси, а также независимых экспертов.

Как отмечает организатор, несмотря на перенос сроков проведения форума, тематические секции и доклады InTech-2020 останутся прежними.

Представители мировых ИТ-компаний расскажут об основных стратегически важных для развития бизнеса инновационных трендах и технологиях на ближайшие годы.

О новых датах проведения Intech-2020 будет сообщено дополнительно.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. Заразившийся — студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля. Вирус был выявлен у него 27 февраля, сейчас иранец изолирован в столичной инфекционной больнице.