Грузинский вокальный секстет The Quintessence выступит в Минске с новой программой

18 марта в пространстве ОК16 в Минске (ул. Октябрьская, 16) состоится концерт вокального секстета The Quintessence с новой программой в сопровождении джаз-бэнда.

The Quintessence — это уникальный пример сочного микса этнической музыки и современного джаза. Поклонники ценят секстет за феноменальную музыкальность, виртуозное исполнение и ту истинно грузинскую мелодику, которую они несут в своем творчестве.

Хотя название группы звучит по-английски, артисты ориентированы не только на современный джаз. Через свое мастерство и актуальные музыкальные тренды они представляют слушателям по всему миру грузинский фольклор в невероятной — свежей, вдохновляющей — интерпретации.

В программе большого весеннего jazz-концерта — авторские и грузинские традиционные композиции, джазовые стандарты а капелла и в коллаборации с инструментальным бэндом. И, конечно же, не обойдется без «Тбилисо»!

«The Quintessence — воплощение грузинской культуры, интеллекта и творчества. Эти артисты — послы нашей культуры для остального мира», — эта цитата принадлежит министру культуры Грузии Михаилу Гиоргадзе.

Белорусская публика уже знакома с артистами благодаря совместным концертам с Нани Брегвадзе и Нино Катамадзе.