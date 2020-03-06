Биржа: евро и доллар перед выходными пошли вверх

Европейская валюта сильно подскочила, а российская обвалилась на последних торгах на этой неделе.

Евро добавил 0,0276 пункта (1.11%) и завершил сессию на отметке 2,5178 белорусского рубля.

Доллар также сегодня вырос. Плюс составил 0,0039 пункта — 2,2396 белорусского рубля.

А вот российская валюта в пятницу сильно упала. Минус составил сразу 0,0535 пункта (1,59%) — 3,3215 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что за первые два месяца года население купило на внутреннем рынке на 172,8 млн долларов больше, чем продало.