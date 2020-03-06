Мишустин: Россия готова взять на себя функции локомотива евразийской интеграции

6 марта в Москве состоялась встреча председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

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Основная тема встречи — ход работы над Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Мясникович отметил, что после вступления в должность главы колеггии ЕЭК посетил все столицы стран Евразийского союза и получил представление о пожеланиях глав государств «пятерки», правительств и должностных лиц, которые непосредственно занимаются вопросами интеграции.

По словам главы коллегии ЕЭК. есть достаточно много узловых моментов, которые требуют разрешения, существует разрыв между политическими решениями, которые приняты главами государств и правительств, и практическими делами.

«Этот разрыв мы попытались уладить благодаря инструментам и механизмам проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Ценность этого документа, на мой взгляд, в первую очередь заключается в том, что там заложены нормы прямого действия», — отметил Мясникович.

Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что российская сторона «абсолютно открыта» к новым инициативам по совершенствованию работы союзных органов и готова взять на себя «функции локомотива евразийской интеграции».

«От эффективности работы ЕЭК будут зависеть привлекательность рынка Союза для инвестиций, экономический рост, улучшение благосостояния наших граждан», — отметил премьер-министр РФ.

Планируется, что проект стратегических направлений будет обсужден 10 апреля в Минске на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба ЕЭК.