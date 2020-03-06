В Минске на 8 марта перекроют проспект Независимости

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Госавтоинспекция перекроет в Минске проспект Независимости восьмого марта.

Как сообщается, это связано с проведением в столице легкоатлетического «Красивого забега».

ГАИ сообщает, что движения всех видов транспорта по главной трассе города будет временно ограничено с 07:00 до 15:00 часов на участке от улицы Московской до улицы Свердлова.

С 11:30 до 14:00 часов движение ограничат по проспекту Независимости на участке от улицы Свердлова до улицы Козлова.

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ будет проводить ряд спецмероприятий на дорогах страны.
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Тэги: ГАИ Город: Минск

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