Жертвой коронавируса стала международная выставка «Здравоохранение Беларуси»

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Пострадали от коронавируса 27-я международная специализированная выставка «Здравоохранение Беларуси-2020» и конференция e-Health, которые должны были пройти 24—27 марта в Минске — как сообщил их организатор компания «Техника и коммуникации», форумы перенесены на неопределенное время.

Приказ Министерства здравоохранения об отмене выставки опубликован на сайте организатора. «С учетом текущей эпидемиологической ситуации в мире принято решение о нецелесообразности проведения выставки, — говорится в приказе. — Решение о возможности организации и новых сроках проведения выставки будет принято дополнительно».

«Здравоохранение Беларуси» — крупнейший международный медицинский форум в стране. С 1994 года ежегодно проводится в Минске при поддержке Минздрава и содействии заинтересованных госорганизаций, профессиональных ассоциаций, бизнес-сообщества и профильных экспертов. Форум включает масштабную экспозицию и обширную деловую программу.

В рамках форума в этом году планировалось участие более 200 компаний из 15 стран, проведение около 50 конференций, научно-практических семинаров, презентаций.

Между тем 23-я международная весенняя ярмарка туристских услуг «Отдых-2020», которая проводится совместно с Министерством спорта и туризма, в Минске состоится. Она запланирована на 2—4 апреля, сообщается на сайте организатора — национального выставочного центра «Белэкспо». На главной странице выставки размещена бегущая строка «Коронавирусу — нет! Выставке — да!».

На сегодня в Беларуси у шести пациентов выявлен коронавирус COVID-19. Они чувствуют себя удовлетворительно и, по сообщению Минздрава, могут быть выписаны после выходных. Продолжается наблюдение за 91 человеком из тех, кто близко контактировал с инфицированными.

По последним данным ВОЗ, вирус затронул уже более 80 стран. Заболели 98 467 человек, в том числе в материковом Китае — 80 552. Умер 3401 заболевший, выздоровели — 55 189 (онлайн-данные SCMP).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Здравоохранение Беларуси отмена выставки коронавирус Город: Минск

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