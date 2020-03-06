В Беларуси вынесен новый смертный приговор

6 марта Минский областной суд признал 29-летнего жителя Слуцкого района Виктора Скрундика виновным в убийстве двух пенсионеров и покушении на жизнь третьего человека.

Виктор Скрундик

Еще два фигуранта дела — 25-летний Виталий Мятеж и 33-летний Валентин Бушнин — приговорены к 22 и 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима соответственно.

Троих жителей Слуцкого района обвиняли в убийстве двух мужчин 79 и 94 лет, а также покушении на убийство 85-летней женщины в январе 2019 года. Следствие установило, что жертв сначала душили, а после сжигали.

Приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован.

По информации правозащитного сайта spring96.org , судебное разбирательство по этому делу в здании суда Слуцкого района длилось более месяца. Обвиняемые находились под стражей около года.

Судья Миноблсуда Вячеслав Тулейко назначил наказание, которое запрашивал государственный обвинитель прокурор Вадим Лолуа.

Приговор Скрундику — третий смертный приговор, вынесенный в Беларуси с начала этого года. 10 января коллегия Могилевского областного суда приговорила к казни двух братьев из Черикова —21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых, которых суд признал виновными в убийстве 47-летней учительницы.