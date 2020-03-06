Гомельский областной драмтеатр привезет в Минск постановку «Гоголь. Fatum»

В Минск с короткими гастролями приезжает Гомельский областной драматический театр. Спектакли пройдут на сцене Молодежного театра (ул. Козлова, 17).

Гомельчане покажут столичному зрителю две постановки. 2 апреля — «Гоголь. Fatum» по мотивам повести Николая Гоголя «Шинель» и «Рыба моей мечты» по пьесе Елены Исаевой.

«Гоголь. Fatum» — одна из наиболее резонансных постановок на белорусской сцене последнего времени.

По словам режиссера Юры Дивакова, «это не инсценировка гоголевского произведения, а скорее фантазия на тему “Шинели”, музыкально-пластические впечатления от жизни и творчества Гоголя, от его повести».

Вместе с актерами зритель попытается размышлять о месте человека в жизни, о судьбе и случайности, о взаимоотношениях с окружающим миром и о тотальном одиночестве «маленького человека».

Жанр спектакля не случайно обозначен, как «летаргия» — состояние, которого всю жизнь страшился писатель. Все повествование ведется на контрастных состояниях, — персонажи действа находятся на грани гоголевской фантасмагории и реальной жизни.

Авторы спектакля обещают, что зритель испытает весь спектр эмоций, происходящее на сцене без сомнения заденет за живое и погрузит в мир собственных переживаний. Для поклонников классического театра «Гоголь. Fatum» покажется слишком сложным и неожиданным. Создатели спектакля не просто пересказывают сюжет, но стараются переосмыслить личность и жизнь Николая Гоголя через пластическое искусство танца, музыки и света.