Азербайджанская госкомпания отправила в Беларусь первую партию нефти

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Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 5 марта отправила в Беларусь из турецкого порта Джейхан партию нефти объемом более 90 тыс. т.

Фото: verelq.am

Об этом сообщает РБК со ссылкой на замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагима Ахмедова. По его словам, вторую партию углеводорода объемом 85 тыс. т планируется отправить 20 марта из грузинского порта Супса. Объем этой поставки составит 85 тыс. т.

SOCAR действует в рамках соглашения между Азербайджаном и Беларусью, заключенного 26 февраля 2020 года. Условия договора предусматривают поставку белорусскому государственному концерну «Белнефтехим» двух танкеров с нефтью общим объемом 160 тыс. т. Доставлять нефть запланировано по магистральному нефтепроводу (МНП) Одесса — Броды.

Ранее цена на российскую нефть упала на фоне разногласий между Россией и Беларусью из-за цен на российское сырье. Urals подешевела 28 февраля до 46,6 доллара за баррель — это самая низкая цена с 2017 года.
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Тэги: поставки нефти Азербайджан-Беларусь Персона: Ибрагим Ахмедов Город: Джейхан Супса Одесса Броды

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