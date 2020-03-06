Азербайджанская госкомпания отправила в Беларусь первую партию нефти
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 5 марта отправила в Беларусь из турецкого порта Джейхан партию нефти объемом более 90 тыс. т.
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SOCAR действует в рамках соглашения между Азербайджаном и Беларусью, заключенного 26 февраля 2020 года. Условия договора предусматривают поставку белорусскому государственному концерну «Белнефтехим» двух танкеров с нефтью общим объемом 160 тыс. т. Доставлять нефть запланировано по магистральному нефтепроводу (МНП) Одесса — Броды.
Ранее цена на российскую нефть упала на фоне разногласий между Россией и Беларусью из-за цен на российское сырье. Urals подешевела 28 февраля до 46,6 доллара за баррель — это самая низкая цена с 2017 года.