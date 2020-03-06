В Подмосковье появился на свет Один Ильич
Россияне продолжают называть своих детей необычными именами.
На сей раз курьезный случай произошел в подмосковной Лобне. Родители — Илья и Ирина Климовы — дали своему новорожденному сыну скандинавское имя — малыша назвали Одином в честь всеотца всех северных богов, великого знатока магии, бога неба, поэзии, мудрости, хозяина Вальхаллы и повелителя валькирий.
В русском языке такое имя совпадает с формой числительного. Кроме того, учитывая российские реалии с отчеством, имя малыша с ним превращается вообще в коммунистический лозунг, сообщает
Впрочем, родители уверены, что такое легендарное имя принесет мальчику счастье.
По мнению известного российского психолога Бориса Хигира, который вот уже больше трех десятилетий занимается изучением влияния имени, отчества, даты рождения и внешности на характер и судьбу человека, уверяет, что имя человека — это своеобразная «флешка», куда записываются все данные его обладателя.