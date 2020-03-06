В Подмосковье появился на свет Один Ильич

Россияне продолжают называть своих детей необычными именами.

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На сей раз курьезный случай произошел в подмосковной Лобне. Родители — Илья и Ирина Климовы — дали своему новорожденному сыну скандинавское имя — малыша назвали Одином в честь всеотца всех северных богов, великого знатока магии, бога неба, поэзии, мудрости, хозяина Вальхаллы и повелителя валькирий.

В русском языке такое имя совпадает с формой числительного. Кроме того, учитывая российские реалии с отчеством, имя малыша с ним превращается вообще в коммунистический лозунг, сообщает Oka.FM .

Впрочем, родители уверены, что такое легендарное имя принесет мальчику счастье.

По мнению известного российского психолога Бориса Хигира, который вот уже больше трех десятилетий занимается изучением влияния имени, отчества, даты рождения и внешности на характер и судьбу человека, уверяет, что имя человека — это своеобразная «флешка», куда записываются все данные его обладателя.