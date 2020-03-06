На следующей неделе БНТУ вернется к обычному режиму занятий

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В Белорусском национальном техническом университете 10 марта возобновятся занятия в обычном режиме. Эту информацию БелаПАН подтвердили в Министерстве образования.

Фото: times.bntu.by

Приказ за подписью ректора вуза Сергея Харитончика опубликован в одном из телеграм-каналов. Документ согласован с министрами здравоохранения Владимиром Караником и образования Игорем Карпенко.

Согласно приказу, занятия должны быть организованы «в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка на всей территории БНТУ».

Ранее Минздрав сообщил, что все помещенные под медицинское наблюдение студенты БНТУ чувствуют себя удовлетворительно. «На сегодня ни у кого из них РНК коронавируса не обнаружена», — отметила 5 марта пресс-секретарь министерства Юлия Бородун.

В этот день были отпущены домой шесть студентов и преподаватель БНТУ, которые поступили в больницы с покраснением горла или другими признаками ОРЗ. У них коронавирусная инфекция не подтвердилась.

По словам Бородун, преподавателям будут закрыты листки нетрудоспособности, студентам — выданы справки. Все они смогут вернуться к трудовой и учебной деятельности.

БНТУ был закрыт 28 февраля. Планировалось, что занятия возобновятся после 15 марта.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус вирус 2019-nCoV карантин Персона: Сергей Харитончик Владимир Караник Игорь Карпенко Город: Минск

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