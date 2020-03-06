На следующей неделе БНТУ вернется к обычному режиму занятий
В Белорусском национальном техническом университете 10 марта возобновятся занятия в обычном режиме. Эту информацию
Приказ за подписью ректора вуза Сергея Харитончика опубликован в одном из телеграм-каналов. Документ согласован с министрами здравоохранения Владимиром Караником и образования Игорем Карпенко.
Согласно приказу, занятия должны быть организованы «в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка на всей территории БНТУ».
Ранее Минздрав сообщил, что все помещенные под медицинское наблюдение студенты БНТУ чувствуют себя удовлетворительно. «На сегодня ни у кого из них РНК коронавируса не обнаружена», — отметила 5 марта пресс-секретарь министерства Юлия Бородун.
В этот день были отпущены домой шесть студентов и преподаватель БНТУ, которые поступили в больницы с покраснением горла или другими признаками ОРЗ. У них коронавирусная инфекция не подтвердилась.
По словам Бородун, преподавателям будут закрыты листки нетрудоспособности, студентам — выданы справки. Все они смогут вернуться к трудовой и учебной деятельности.
БНТУ был закрыт 28 февраля. Планировалось, что занятия возобновятся после 15 марта.