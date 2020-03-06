Путепровод на улице Железнодорожной в Минске откроют 8 марта в 10 утра

Заканчивается масштабная реконструкция путепровода, соединяющего столичные улицы Железнодорожная и Суражская. Открытие движения запланировано на 10:00 8 марта.

Фото minsknews.by

Путепровод, построенный в 1950-х, в прошлом году было решено полностью обновить в связи с неудовлетворительным состоянием балок. Реконструкция началась в конце июля. Работы завершены почти на два с половиной месяца раньше срока.

После запуска транспорта работы на объекте продолжатся в подмостовой части. Также предстоят покраска ограждений, нанесение разметки, обновление дорожных знаков, монтаж контактной сети, сообщает агентство «Минск-Новости».

C 9 марта восстанавливается движение автобусного маршрута № 52 до диспетчерской станции «Лермонтова» по постоянной трассе.