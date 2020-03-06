Из-за аномально теплой зимы может сократиться популяция лещей, сазанов и карасей
Аномально теплая нынешняя зима может привести к исчезновению комаров и, соответственно, сокращению популяции речной рыбы.
Как сообщает портал
«Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона», — цитируют ученого «Известия». По его словам, отсутствие пищи приведет к сокращению приплода, что через некоторое время отразится на популяции рыбы.
В частности, из-за рекордно теплой зимы может сократиться популяция лещей, сазанов и карасей.