Фотовидеофакт. В Гродно дама поехала на красный и разбила два авто

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В Гродно на проспекте Янки Купалы 6 марта, около 13:00, перевернулся «Ситроен».

По предварительной информации ГАИ, 33-летняя женщина, находившаяся за рулем ярко-зеленого автомобиля «Ситроен С3», выехала на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулась с двигавшимся перпендикулярно «Ситроен Эвазион».

От удара авто нарушительницы опрокинулось на крышу, и водителю понадобилась помощь медиков. По мнению экспертов, от более серьезных травм ее уберегло использование ремней безопасности.

 

 

Читатель АвтоГродно поделился видеозаписью аварии. Его автомобиль стоял неподалеку от перекрестка, и в салоне работал регистратор.
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Тэги: авария Город: Гродно

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