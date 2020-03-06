Фотовидеофакт. В Гродно дама поехала на красный и разбила два авто

В Гродно на проспекте Янки Купалы 6 марта, около 13:00, перевернулся «Ситроен».

По предварительной информации ГАИ, 33-летняя женщина, находившаяся за рулем ярко-зеленого автомобиля «Ситроен С3», выехала на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулась с двигавшимся перпендикулярно «Ситроен Эвазион».

От удара авто нарушительницы опрокинулось на крышу, и водителю понадобилась помощь медиков. По мнению экспертов, от более серьезных травм ее уберегло использование ремней безопасности.