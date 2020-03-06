Кубок Дэвиса. Беларусь уступает Германии после встречи Ильи Ивашко с Яном-Леннардом Штруффом

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В Дюссельдорфе сегодня, 6 марта, стартовал матч квалификации финала Мировой группы Кубка Дэвиса между мужскими сборными Германии и Беларуси.

Илья Ивашко. Фото: tennis.by.

Согласно жеребьевке, первым на корт вышли второй номер белорусов Илья Ивашко и первый номер немецкой команды Ян-Леннард Штруфф.

К сожалению белорусский теннисист уступил своему сопернику в двух сетах — 4:6, 4:6. Сборная Германии вышла вперед в матче — 1:0.

Теперь будем болеть за лидера белорусской команды Егора Герасимова, который через несколько минут начнет свою встречу на корте с Филиппом Кольшрайбером.
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Тэги: Кубок Дэвиса Беларусь - Германия Персона: Илья Ивашко Ян-Леннард Штруфф Егора Герасимов Филипп Кольшрайбер Город: Дюссельдорф

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