Власти Бреста получили уведомления о проведении 25 митингов против аккумуляторного завода

В Брестский горисполком поданы уведомления о проведении 25 митингов против аккумуляторного завода. Заявителями акций выступили Роман Кисляк и Елена Галузо.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Кисляк, митинги намечаются по воскресеньям в марте—августе на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий: три митинга — 15, 22 и 29 марта, по четыре — в апреле, июне и июле, по пять — в мае и августе. Уведомление о проведении акции на 15 марта подано в горисполком 4 марта, на остальные — 6 марта.

«Главная цель митингов — потребовать окончательного закрытия этого очень вредного предприятия. Решимость закрыть завод у людей только возрастает. Особенно сейчас, когда там пытаются нелегально провести пусконаладочные работы, — заявил Кисляк. — Брестчане против того, чтобы над ними и их детьми ставили эксперименты по воздействию свинца. Такого опасного завода не должно быть в непосредственной близости от Бреста и близлежащих деревень».

28 февраля правозащитник подал в Брестский райисполком заявки на проведение семи митингов против аккумуляторного завода. Ежедневные двухчасовые акции намечаются с 16 по 22 марта рядом с заводом в свободной экономической зоне «Брест».

Ответ из райисполкома на эти заявки Кисляк еще не получил.

Ранее Брестский райисполком запретил проведение 15 митингов против аккумуляторного завода. Они намечались с 1 по 15 марта на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье» (деревня Тельмы Брестского района), который определен постоянным местом для проведения массовых мероприятий.

По словам Кисляка, райисполком в своем ответе на уведомления о проведении митингов указал, что решением исполкома от 4 ноября 2019 года стадион не включен в перечень постоянных мест для проведения массовых мероприятий.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 285 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.