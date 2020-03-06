Кубок Дэвиса. Егор Герасимов сравнял счет в матче Германия — Беларусь

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Белорус Егор Герасимов обыграл немца Филиппа Кольшрайбера во втором поединке матча квалификации Кубка Дэвиса.

Егор Герасимов. Фото: Екатерина Лисица / tennis.by

Упорный матч продолжался три сета — 6:4, 5:6, 6:7 — и завершился волевой победой белоруса. Счет в матче ста равным — 1:1.

Напомним, в первой встрече матча второй номер белорусов Илья Ивашко уступил  первому номеру немецкой команды Яну-Леннарду Штруффу.

В субботу игровой день откроет игра в парном разряде. Команду Беларуси в этом поединке представят Андрей Василевский и Егор Герасимов. Команду Германии — Кевин Кравиц и Андреас Мис.
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Тэги: теннис Кубок Дэвиса Германия-Беларусь Персона: Егор Герасимов Филипп Кольшрайбер Илья Ивашко Ян-Леннард Штруфф

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