Кубок Дэвиса. Егор Герасимов сравнял счет в матче Германия — Беларусь

Белорус Егор Герасимов обыграл немца Филиппа Кольшрайбера во втором поединке матча квалификации Кубка Дэвиса.

Егор Герасимов. Фото: Екатерина Лисица / tennis.by

Упорный матч продолжался три сета — 6:4, 5:6, 6:7 — и завершился волевой победой белоруса. Счет в матче ста равным — 1:1.

Напомним, в первой встрече матча второй номер белорусов Илья Ивашко уступил первому номеру немецкой команды Яну-Леннарду Штруффу.

В субботу игровой день откроет игра в парном разряде. Команду Беларуси в этом поединке представят Андрей Василевский и Егор Герасимов. Команду Германии — Кевин Кравиц и Андреас Мис.