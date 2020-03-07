Ученые из Китая выявили изменения в симптомах коронавируса

Ученые из Китая заметили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом по сравнению с началом вспышки заболевания. У тех, кто заболел позднее, они проявлялись не так явно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN).

Исследователи разделили 89 пациентов Народной больницы Уханьского университета на две группы. К первой отнесли 31 человека, заразившегося в период с 16 по 22 января, ко второй — 58 человек, заболевших с 23 по 29 января.

У большинства пациентов из первой группы наблюдались высокая температура, слабость, боль в мышцах, а также отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. У заболевших из второй группы эти симптомы отсутствовали или были выражены слабее. Однако другие симптомы — кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди — у пациентов из обеих групп различались незначительно.

По мнению ученых, коронавирус нового типа может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп. Он также может не проявлять себя в организме довольно длительное время.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года. В организации заявили, что медики не располагают информацией, как будет развиваться вирус в разных климатических условиях, и не исключают его способность к распространению в теплые периоды.