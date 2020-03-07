Жесткое видео. В центре Гродно женщина-водитель поехала в толпу людей на переходе

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Накануне, 6 марта, в центре Гродно, на улице Стефана Батория, легковушка на скорости сбила пешехода, в числе других двигавшегося на зеленый свет по наземному переходу.

Как отмечает портал autogrodno.by, трудно сказать, почему женщина, управлявшая KIA, не затормозила перед начавшей движение группой людей. К счастью, остальные пешеходы проявили должную реакцию и уклонились от резво ехавшей легковушки. Водитель остановилась и подбежала к пострадавшей, вместе они вызвали скорую помощь и сотрудников Госавтоинспекции.

Как сообщила ГАИ Гродно, наезд был совершен на 29-летнюю девушку. Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь и заверили, что серьезных травм она не получила.

 

 

Из-за аварии проезд по Батория существенно осложнился. Тем более, по стечению обстоятельств, в этот же момент неподалеку произошла еще одна вторая авария — на мосту столкнулись два автомобиля под управлением женщин.

Видео ДТП с камеры наружного наблюдения опубликовал блог s13.ru.
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Тэги: ДТП женщины-водители Город: Гродно

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