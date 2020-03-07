Кубок Дэвиса. Сборная Германии снова повела в счете в матче с белорусами

/ Спорт
Просмотров: 119

В Дюссельдорфе 7 марта продолжается матч квалификации финала Мировой группы Кубка Дэвиса между мужскими сборными Германии и Беларуси.

Илья Ивашко и Андрей Василевский. Фото: Екатерина Лисица / tennis.by

Второй игровой день открывал матч в парном разряде, в котором Беларусь представляли Андрей Василевский и Илья Ивашко, а Германию — Кевин Кравиц и Андреас Мис.

К сожалению, белорусы уступили в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:5). Сборная Германии снова повела в счете — 2:1.

Вскоре на корт выйдут лидеры обеих команд Егор Герасимов и Ян-Леннард Штруфф.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: теннис Кубок Дэвиса Германия-Беларусь Персона: Андрей Василевский Илья Ивашко Кевин Кравиц Андреас Мис Город: Дюссельдорф

Другие материалы на эту тему:

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание