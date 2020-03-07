Илон Маск возмутил пользователей Twitter — он назвал тупостью панику из-за коронавируса

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Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал панику из-за коронавируса тупой. Он написал об этом пост на своей странице в Twitter, сообщает bloknot.ru. Объяснять свою позицию Маск не стал.

Илон Маск. Фото: bloknot.ru

Некоторые пользователи возмутились словами Маска. Миллиардеру посоветовали написать лучше о том, что надо мыть руки.

Маску также напомнили, что, несмотря на его заявление, коронавирус негативно сказался и на Tesla. Акции компании 5 марта установили рекорд падения в цене, тогда как до этого они росли на протяжении шести дней. Нашлись и те, кто связал переживания основателя компании с тем, что один из заводов Tesla находится в Китае.

7 января американский производитель электромобилей Tesla открыл завод в Китае, недалеко от Шанхая. Он стал первым для компании за пределами США.

В общей сложности в мире коронавирусом заболели 102 000 человек, более 3000 скончались. Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что вирус нового типа не прекратит распространяться к лету.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус вирус 2019-nCoV Персона: Илон Маск Город: Шанхай

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