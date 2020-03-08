COVID-19 в Беларуси: излечен первый пациент

В Беларуси излечен первый пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

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«С радостью сообщаем, что у студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса. Напоминаем, именно он был первым пациентом в Беларуси, у которого было диагностировано это заболевание. На сегодняшний момент пациент чувствует себя удовлетворительно», — отметила она.

Согласно действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, они могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после двух отрицательных лабораторных тестов. Выписка пациента запланирована на конец следующей недели, уточнила Бородун.

Это же касается и его одногруппников и педагогов — «контактов первого уровня». За ними продолжается медицинское наблюдение, все они чувствуют себя удовлетворительно, клинических и лабораторных признаков инфекции не выявлено. Они смогут приступить к занятиям и работе по истечении 14-дневных карантинных мероприятий. Все лица, относящиеся к контактам первого уровня, также будут находиться в больнице до конца срока карантина.

По информации Минздрава, все шесть пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом COVID-19 чувствуют себя удовлетворительно: признаков заболевания нет, температура тела нормальная. Продолжается их регулярное клиническое и лабораторное обследование. По истечении 14 дней и после получения отрицательных результатов тестов они также могут быть выписаны, добавила Бородун.

Два пациента находятся в Витебске, остальные в Минске.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире COVID-19 заражено более 106 000 человек, умерло 3600 человек, выздоровело — более 59 800 пациентов.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. Заразившийся — студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля. Вирус был выявлен у него 27 февраля, сейчас иранец изолирован в столичной инфекционной больнице.

С 28 февраля по 15 марта закрыт Белорусский национальный технический университет в целях недопущения возможного распространения коронавируса. Общежития некоторых вузов закрыты для посещения. Всех одногруппников студента из Ирана поместили для обследования на коронавирус в госпиталь в Боровлянах.

Александр Лукашенко не считает необходимым в настоящее время закрывать границы Беларуси в связи с тем, что в стране зарегистрирован первый завозной случай заражения коронавирусом нового типа. Как заявил он 28 февраля в ходе выступления на съезде ФПБ, «это пустое занятие».

По словам министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, на сегодняшний момент нет оснований для введения в Беларуси «масочного режима», хотя из аптек столицы люди выгребают маски.