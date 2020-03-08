COVID-19 в Беларуси: излечен первый пациент

/ Общество
Просмотров: 287

В Беларуси излечен первый пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Фото pixabay.com

«С радостью сообщаем, что у студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса. Напоминаем, именно он был первым пациентом в Беларуси, у которого было диагностировано это заболевание. На сегодняшний момент пациент чувствует себя удовлетворительно», — отметила она.

Согласно действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, они могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после двух отрицательных лабораторных тестов. Выписка пациента запланирована на конец следующей недели, уточнила Бородун.

Это же касается и его одногруппников и педагогов — «контактов первого уровня». За ними продолжается медицинское наблюдение, все они чувствуют себя удовлетворительно, клинических и лабораторных признаков инфекции не выявлено. Они смогут приступить к занятиям и работе по истечении 14-дневных карантинных мероприятий. Все лица, относящиеся к контактам первого уровня, также будут находиться в больнице до конца срока карантина.


COVID-19. Из больниц выписаны семь студентов и преподаватель БНТУ

По информации Минздрава, все шесть пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом COVID-19 чувствуют себя удовлетворительно: признаков заболевания нет, температура тела нормальная. Продолжается их регулярное клиническое и лабораторное обследование. По истечении 14 дней и после получения отрицательных результатов тестов они также могут быть выписаны, добавила Бородун.

Два пациента находятся в Витебске, остальные в Минске.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире COVID-19 заражено более 106 000 человек, умерло 3600 человек, выздоровело — более 59 800 пациентов.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. Заразившийся — студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля. Вирус был выявлен у него 27 февраля, сейчас иранец изолирован в столичной инфекционной больнице.

С 28 февраля по 15 марта закрыт Белорусский национальный технический университет в целях недопущения возможного распространения коронавируса. Общежития некоторых вузов закрыты для посещения. Всех одногруппников студента из Ирана поместили для обследования на коронавирус в госпиталь в Боровлянах.

Александр Лукашенко не считает необходимым в настоящее время закрывать границы Беларуси в связи с тем, что в стране зарегистрирован первый завозной случай заражения коронавирусом нового типа. Как заявил он 28 февраля в ходе выступления на съезде ФПБ, «это пустое занятие».

По словам министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, на сегодняшний момент нет оснований для введения в Беларуси «масочного режима», хотя из аптек столицы люди выгребают маски.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: вирус 2019-nCoV Персона: Юлия Бородун

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус может обрушить туристическую отрасль Беларуси

Коронавирус может обрушить туристическую отрасль Беларуси

Коронавирус. «Наденьте защитные психологические маски»

Коронавирус. «Наденьте защитные психологические маски»

Как сдать анализ на коронавирус

Как сдать анализ на коронавирус