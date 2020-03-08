Лукашенко назвал главные черты белорусок

Александр Лукашенко поздравил белорусок с Женским днем 8 Марта, назвав его «радостным и всеми любимым праздником».

Фото пресс-службы президента Беларуси носит иллюстративный характер

По его словам, эта дата является отличной возможностью, чтобы высказать слова благодарности женщинам за «мудрость, доброту, трудолюбие и гармонию», которыми они «наполняют нашу жизнь, делая ее ярче и счастливее».

Лукашенко считает, что главными чертами белорусок являются «созидательная красота и активная жизненная позиция, профессиональные, творческие и спортивные достижения, умение достойно воспитывать подрастающее поколение».

Он пожелал прекрасной половине цветущей весны в сердцах, а также любовь и взаимопонимание дома.