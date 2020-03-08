В Новополоцке на праймериз победил Северинец

В Новополоцке (Витебская область) на выборах единого кандидата в президенты от оппозиции победил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Голосование прошло 7 марта в конференц-зале гостиницы «Нафтан».

Фото со страницы Павла Северинца в соцсети

На встрече присутствовало около 70 человек. Сперва перед собравшимися выступили кандидаты с сообщением о себе и своих основных предложениях. Затем избиратели задали вопросы претендентам. В частности собравшихся волновали вопросы безработицы, убыточных предприятий, некоторые участники собрания высказали опасения по поводу вероятности принудительной белорусизации.

Павел Северинец пообещал свободу малому и среднему бизнесу, налоговые льготы, чтобы предприниматели могли создавать новые рабочие места. «Мы люди трудолюбивые, умеем и любим работать, главное нас не душить, как это было последние 26 лет», — заявил политик.

Он согласен, что давление в языковой сфере не нужно. «Но если у нас не будет единственного государственного белорусского языка, мы его просто утратим, поверьте. Одновременно мы защитим право любого человека разговаривать по-русски, потому что большинство говорит по-русски. Моя мать 36 лет преподавала русский язык и литературу», — добавил Северинец.

Он также упомянул о взаимоотношениях государства и религии. «Никто не может принуждать к вере. Это делают Господь и сам человек, это решается между ними. Светское государство, никакого принуждения, но одновременно я бы дал льготы церкви на то, чтобы она строила реабилитационные центры, потому что столько наркоманов и алкоголиков требуют реабилитации. Государство не в состоянии с этим справиться. Церковь это сделает лучше любого собеса», — добавил политик.

Лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов упомянул о проблеме оттока молодежи и трудовой эмиграции. «Это экономика, прежде всего, выталкивает людей на заработки, в том числе невозможность получить нормальное рабочее место. Кроме того, появился новый дополнительный выталкивающий элемент, это «закон Равкова». Как офицер в прошлом я скажу, что это плохой закон. Его надо отменять, потому что уезжает молодежь, и он не решает проблему Вооруженных сил. Как ее решить? Я вам докладываю, что МВД вдвое больше, чем Вооруженные силы. При этом эти здоровые ребята, омоновцы, они ходят только по улицам и выполняют непонятно какие функции, я предлагаю отправить их в армию — и мы получаем значительную часть профессиональной армии», — сказал он.

«Вы заметили, я говорю по-русски, и я очень плохо говорю по-белорусски и считаю это своим недостатком. Я тоже считаю, что нельзя переходить в одночасье на белорусский, это плохо. Попробовала Украина, этим воспользовались, и началась война на Донбассе. К белорусскому языку мы должны стремиться, чтобы белорусский язык стал единственным государственным», — добавил Козлов.

Заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич также прокомментировал опасения по языковому вопросу. «Вопрос о принудительной белорусизации — это вопрос контроля идеологической обработки российской пропаганды. В Украине проблема была не в том, что кого-то заставляли говорить по-украински, это все вранье, не было такого. Проблема была в том, что российские СМИ разожгли это, накрутили людей. Никто не будет принуждать людей на улицах и спрашивать, как по-белорусски будут носки, и если не будешь знать, то кинут в тюрьму. Эти российские байки надо очень жестко пресекать, это вопрос информационной гигиены», — заявил Янукевич.

Глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич говорил о реформе местного управления и децентрализации. «Одно из основных предложений в нашей программе — это реформа местного самоуправления, в том числе системы наполнения местных бюджетов. Если проблема возникает на месте, то и деньги должны быть на месте, и решение на месте. Не распределять деньги через верх, когда копейки возвращаются назад», — сказал политик.

Сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова также затронула тему государственного языка. «Вопрос белорусского языка — это вопрос нашей идентичности. Мы все белорусы, и не надо нас делить на тех, кто говорит по-русски или по-белорусски. Если по-белорусски будет разговаривать государство и его руководители, то больше граждан сами захотят разговаривать по-белорусски. И если будет вокруг сообщество людей, кто говорит по-белорусски, то мы сами увидим, как изменится ситуация. Не надо говорить, что принудим кого-то, — у каждого человека есть право выбора», — сказала Ковалькова.

Она заявила, что выбором политического курса страны должен заниматься не один человек. «Выбор политического блока, союзов — это вопрос белорусов. То же самое касается Союза России и Беларуси. Надо провести экспертизу договора о Союзном государстве, и если будет такой путь и Беларусь захочет объединиться с Европой, то этот голос должен быть от народа, а не от президента», — добавила Ковалькова.

После состоялось голосование, бюллетени подсчитывались открыто в присутствии проголосовавших. Всего проголосовали 68 человек, голоса распределились следующим образом: Павел Северинец — 37; Юрий Губаревич — 26; Николай Козлов — 3; Алексей Янукевич — 2. Ольга Ковалькова не получила ни одного голоса.

Первая встреча в рамках региональных поездок участников праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции прошла 6 марта в Городке (Витебская область). За претендентов проголосовало восемь человек, с перевесом в один голос победил Губаревич. 7 марта встреча прошла Витебске, где в ходе голосования победил Северинец. В поддержку его кандидатуры высказались 66 из 101 проголосовавших.

Поездки участников праймериз по регионам продолжатся. В середине марта начнет работу платформа для интернет-голосования. Окончательно единый кандидат от оппозиции будет определен на Конгрессе демократических сил в конце мая.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа.