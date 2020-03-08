Белорусские пограничники открыли стрельбу по контрабандисту

/ Происшествия
Просмотров: 404

С применением оружия на белорусско-литовской границе был задержан контрабандист.

По информации пресс-службы ГПК, заметив пограничников, неизвестный подался в бега, пытаясь скрыться в лесу. Однако после стрельбы в воздух принял решение сдаться.

Как выяснилось в ходе разбирательства, задержанным оказался 28-летний житель Ивьевского района.

Пограничники также сообщили, что в нескольких метрах от госграницы были обнаружены 12 коробок, которые сельчанин «пытался переместить на сопредельную территорию». В отношении него открыто административное производство.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Литва-граница контрабанда

Другие материалы на эту тему:

Транспортный коллапс на границе продолжается: очереди растут

Транспортный коллапс на границе продолжается: очереди растут

Электронную очередь хотят запустить по всей границе Беларуси с Литвой

Электронную очередь хотят запустить по всей границе Беларуси с Литвой

Как работает система электронной очереди на границе с Литвой

Как работает система электронной очереди на границе с Литвой

Белорусский грибник на минуточку заскочил в Литву

Белорусский грибник на минуточку заскочил в Литву