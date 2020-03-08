На озере под Бешенковичами перевернулась лодка — одного из рыбаков до сих пор не нашли

ЧП на воде произошло накануне днем на озере Полозерье (недалеко от деревни Сокорово, Бешенковичский район).

Прибыв на место вызова, звонившие в дежурную часть сообщили о двух тонущих рыбаках, спасатели на поверхности воды, в предполагаемом месте, перевернувшейся, со слов заявителя лодки, ничего подозрительного не обнаружили.

В ходе обследования береговой линии, на расстоянии около 400 метров от берега, они на отмели заметили 26-летнего мужчину и доставили его на берег (в настоящее время он находится под присмотром врачей в больнице).

Поиски второго рыбака (27 лет) будут продолжены сегодня маневрово-поисковой группой ОСВОД.