На озере под Бешенковичами перевернулась лодка — одного из рыбаков до сих пор не нашли
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ЧП на воде произошло накануне днем на озере Полозерье (недалеко от деревни Сокорово, Бешенковичский район).
Прибыв на место вызова, звонившие в дежурную часть сообщили о двух тонущих рыбаках, спасатели на поверхности воды, в предполагаемом месте, перевернувшейся, со слов заявителя лодки, ничего подозрительного не обнаружили.
В ходе обследования береговой линии, на расстоянии около 400 метров от берега, они на отмели заметили 26-летнего мужчину и доставили его на берег (в настоящее время он находится под присмотром врачей в больнице).
Поиски второго рыбака (27 лет) будут продолжены сегодня маневрово-поисковой группой ОСВОД.