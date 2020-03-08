Эксперты рассказали, как обезопасить кишечник
Исследования, проведенные экспертами из Университетской клиники в Осло, указали на полезные свойства клетчатки.
Как сообщается, употребление клетчатки помогает не только восстановлению и сохранению микрофлоры кишечника, но и положительно влияет на работу сердца, снижая риск преждевременной смерти, связанной с развитием сердечной недостаточности, пишет
Как рассказала представитель университета Кристиана Майерхофер, кишечник содержит более, чем триллион различных микроорганизмов, которые оказывают влияние на здоровье человека.
«Настоящее исследование показало, что от разнообразия микробиома в кишечнике зависит так же и здоровье сердца у человека», — отметила она.
Ее команда провела секвенирование бактериальных генов, выделенных из образцов стула 84 пациентов, прошедших лечение хронической сердечной недостаточности. Затем эти образцы были сравнены с образцами 266 здоровых человек.
Исследование показало снижение бактериального разнообразия среди пациентов, имеющих проблемы с сердцем, по сравнению с микробиомом здоровых людей.
Аналогичная ситуация была определена и среди пациентов, перенесших пересадку сердца, а так же умерших от развития различных сердечных патологий.
Эксперты утверждают, что изменения бактериального состава кишечника связано с «недостаточным употреблением клетчатки».
«Именно этот фактор, как показал анализ, является основным в развитии сердечной недостаточности у людей», — подчеркнула Майерхофер.
Специалисты советуют: чтобы поддержать здоровье кишечника, а так же не допустить развития сердечной недостаточности следует ввести в свой рацион достаточное количество продуктов, богатых содержанием клетчатки: цельнозерновой продукции, фруктов и овощей.
Читайте также:
- Британские ученые считают, что сердце после приступа можно привести в норму
- Исследователи назвали продукты, которые приводят к раку кишечника
- Назван еще один очень полезный для здоровья и доступный для белорусов продукт
- Немецкий кардиолог раскрыл секрет здоровья сердца
- Китайские ученые назвали «напиток здоровых сосудов и сердца»
- Финские ученые рассказали, как предотвратить развитие инфаркт
- Названы 11 продуктов, которые способны защитить сердце человека