«Славянка» вместо плащей начала шить многоразовые медицинские маски

/ Экономика
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Бобруйское швейное предприятие «Славянка» перешло с пошива плащей на производство многоразовых медицинских масок, сообщил директор предприятия Теймураз Бочоришвили 7 марта в эфире телеканала ОНТ.

«К празднику 8 Марта (такое совпадение) мы выйдем на 1 миллион и начнем производить второй», — рассказал он.

По словам Бочоришвили, с новым производством «Славянка» планирует выйти и на зарубежные рынки. «Мы отправляли образцы и в Италию, и в другие страны, заинтересованность очень большая, так как коронавирус надвигается на многие страны. Но сейчас конечно приоритет — это, прежде всего, обеспечить своих», — добавил директор предприятия.


Более полумиллиона медицинских масок в сутки будут шить на предприятиях «Беллегпрома»

Как ранее сообщал БелаПАН, предприятия концерна «Беллегпрома» увеличили производство медицинских масок вдвое.

«В целях обеспечения фармацевтических организаций необходимым объемом медицинских масок руководством концерна “Беллегпром” принято решение о временном перепрофилировании ряда предприятий для пошива медицинских изделий. Теперь маски будут изготавливать 15 предприятий (ранее — четыре)», — сообщила 5 марта пресс-служба концерна.
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Тэги: Славянка медицинские маски Персона: Теймураз Бочоришвили Город: Бобруйск

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