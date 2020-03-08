«Славянка» вместо плащей начала шить многоразовые медицинские маски

Бобруйское швейное предприятие «Славянка» перешло с пошива плащей на производство многоразовых медицинских масок, сообщил директор предприятия Теймураз Бочоришвили 7 марта в эфире телеканала ОНТ .

«К празднику 8 Марта (такое совпадение) мы выйдем на 1 миллион и начнем производить второй», — рассказал он.

По словам Бочоришвили, с новым производством «Славянка» планирует выйти и на зарубежные рынки. «Мы отправляли образцы и в Италию, и в другие страны, заинтересованность очень большая, так как коронавирус надвигается на многие страны. Но сейчас конечно приоритет — это, прежде всего, обеспечить своих», — добавил директор предприятия.

Как ранее сообщал БелаПАН , предприятия концерна «Беллегпрома» увеличили производство медицинских масок вдвое.

«В целях обеспечения фармацевтических организаций необходимым объемом медицинских масок руководством концерна “Беллегпром” принято решение о временном перепрофилировании ряда предприятий для пошива медицинских изделий. Теперь маски будут изготавливать 15 предприятий (ранее — четыре)», — сообщила 5 марта пресс-служба концерна.