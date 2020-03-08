Минздрав оценивает как невысокий риск тяжелых форм коронавируса в Беларуси

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Риск тяжелых форм коронавирусной инфекции в Беларуси расценивается как не очень высокий. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник в интервью каналу ОНТ.

«Мы живем в мире с микробами и не можем защититься, чтобы они не пришли. Но чтобы никто от этой болезни не умер, в наших силах предпринять все меры. На сегодняшний момент риск тяжелых форм расцениваем как не очень высокий, потому что, в отличие от многих стран, у нас есть несколько иное построение системы, которое позволяет более оперативно и адекватно реагировать на имеющиеся вызовы», — отметил министр.

По его словам, в Беларуси, по сравнению со многими другими странами, существует ряд преимуществ. В частности, благодаря выделенной в отдельную структуру санитарно-эпидемиологической службе, которая «проводит санитарно-эпидемиологические расследования, контролирует распространение инфекции и проводит лабораторную диагностику», а также наличию инфекционных больниц.

Как отметил Караник, в большинстве стран нет такого понятия, как инфекционная больница. Это означает, что когда заболевание принимает серьезную форму, больные попадают в обычные больницы, и, как правило, в реанимационное отделение.


COVID-19 в Беларуси: излечен первый пациент

«Это таит в себе огромную опасность, поскольку в данном отделении находятся люди, которым не стоит контактировать с пациентами с коронавирусной инфекцией. Иначе шансов выжить у первых пациентов будет немного», — подчеркнул глава Минздрава.

Именно в связи с этим в Беларуси были приняты меры по разделению потоков пациентов. «Все случаи с пневмонией, независимо от того, был пациент за границей или нет, проверяются на наличие коронавирусной инфекции, чтобы эти пациенты случайно не оказались в общей реанимации», — рассказал Владимир Караник.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: вирус 2019-nCoV Персона: Владимир Караник

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