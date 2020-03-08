Караник рассказал, как Минздрав действовал после выявления первого случая коронавируса

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Коечный резерв в клиниках Беларуси создается не потому, что всё плохо, и не потому, что много пациентов, а для того, чтобы в случае выявления даже одного пациента с коронавирусом реагировать максимально быстро и не допустить распространения инфекции.

Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник в интервью каналу ОНТ.

В качестве примера глава Минздрава привел первый зарегистрированный случай с коронавирусом. Заболевание было выявлено поздно вечером 26 февраля у иранского студента, вернувшегося в Беларусь рейсом из Баку.

Как рассказал Караник, в первом случае с коронавирусом совещание в Министерстве здравоохранения было собрано в три часа ночи.


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«В течение суток был госпитализирован 91 контакт первого уровня. <...> Соответственно, мы должны иметь резервный фонд коек для того, чтобы не допустить пересечения потоков пациентов с подозрением на инфекцию и с другими заболеваниями. Поэтому и создаются меры профилактики. Чем лучше мы будем готовы профилактически, тем меньше шансов, что эти койки нам всем понадобятся. На сегодняшний день они нам не нужны. <…>  Если они нам понадобятся, а их не будет, то это вызовет задержку во времени, перерыв в оказании медпомощи, что увеличит риск неблагоприятных исходов», — рассказал министр здравоохранения.

7 марта пресс-служба Минздрава сообщила, что иранский студент, ставший первым в Беларуси пациентом с коронавирусом, выздоровел и будет выписан из инфекционной больницы на следующей неделе.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: санэпидслужба вирус 2019-nCoV Персона: Владимир Караник

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