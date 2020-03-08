Известны три из четырех полуфиналистов плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею

В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею завершается четвертьфинальная стадия. Осталось определить одного полуфиналиста.

Три из четырех серий четвертьфинала уже завершились: минская «Юность» прошла оршанский «Локомотив» — 4-2, гродненский «Неман» ни разу не проиграл «Могилеву» — 4-0, солигорский «Шахтер» также всухую прошел жлобинский «Металлург» — 4-0.

Решающий матч предстоит «Динамо-Молодечно» и «Гомелю». Пока счет в серии 3-3. Победитель пары станет известен 9 марта. Игра состоится в Молодечно.

В полуфинале плей-офф сыграют «Юность» — «Динамо»/«Гомель» и «Неман» — «Шахтер». Серии начнутся 11 и 12 марта. Как и на предыдущих стадиях, серии продлятся до четырех побед одной из команд.