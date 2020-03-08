Ливан оказался на грани дефолта

Ливан впервые в своей истории объявит дефолт в связи с невозможностью выплат обязательств по внешнему долгу.

9 марта Ливан должен сделать выплаты по евробондам на сумму 1,2 млрд долларов. Но премьер-министр Хасан Диаб в телеобращении 7 марта заявил, что выплаты не состоятся.

Хасан Диаб. Фото naharnet.com

По словам Диаба, внешний долг намного превысил размер международных резервов страны.

На данных момент, внешняя задолженность Ливана оценивается в сумму более 33 млрд долларов.

С октября 2019 года Ливан находится в экономическом кризисе, который стал причиной массовых гражданских акций и привел к смене правительства.

Национальная валюта уже обесценилась на 40%. Иностранную валюту можно приобрести только на черном рынке, реальный курс в разы отличается от официального.

Проблемы на валютном рынке ударили по импортерам — есть перебои с поставками товаров, выросли цены.

В своем выступлении в прямом телеэфире премьер-министр Хасан Диаб заверил, что переговоры о реструктуризации долга будут продолжаться «со всеми кредиторами» и «в соответствии с национальными интересами», сообщает Би-би-си .

Диаб возглавил правительство Ливана в январе этого года. Своих предшественников — правительство Саада Харири — новый премьер-министр обвинил в коррумпированности.