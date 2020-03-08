Власти Италии ввели карантин на севере страны. Закрыты Милан и Венеция

В северных регионах Италии в связи с распространением коронавируса CIVID-19 объявлен карантин.

Это означает, что въезд в эти регионы и выезд из них будет ограничен. Под ограничения попали порядка 16 млн человек, в том числе жители Милана и Венеции, сообщает Би-би-си .

Милан. Фото pixabay.com

В зоне карантина закрываются все места для массовых мероприятий — музеи, спортзалы, стадионы, бассейны, ночные клубы. Кафе и рестораны пока продолжат работу. Жителям рекомендуется не покидать без особой надобности свои квартиры.

Ограничения продлятся как минимум до 3 апреля. За нарушение режима карантина предусмотрен арест на срок до трех месяцев.

По последним данным, в Италии подтверждено около 5900 случаев коронавируса, более 230 человек скончались.