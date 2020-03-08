Северинец победил в голосовании в Миорах
8 марта голосование в рамках праймериз по определению единого кандидата от оппозиции состоялось в Миорах. Победил Павел Северинец
В голосовании приняло участие 18 человек. Северинец получил 11 голосов. Николай Козлов — 4, Ольга Ковалькова — 2. Алексей Янукевич и Юрий Губаревич голосов не получили. Один бюллетень был признан недействительным.
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«Он активно участвовал, задавал много вопросов… Также он был единственным, кто поднял руку, когда мы спросили, кто считает выборы в Беларуси честными. Драба сказал, что избирательные комиссии работают прозрачно и любой может в этом убедиться», — рассказал Северинец.
Миоры — четвертый город, где состоялось голосование. В рамках праймериз претенденты уже посетили Городок, Витебск и Новополоцк. По количестве голосов пока лидирует Северинец.
На 8 марта запланированы голосования также в Шарковщине и Поставах.