Северинец победил в голосовании в Миорах

8 марта голосование в рамках праймериз по определению единого кандидата от оппозиции состоялось в Миорах. Победил Павел Северинец

В голосовании приняло участие 18 человек. Северинец получил 11 голосов. Николай Козлов — 4, Ольга Ковалькова — 2. Алексей Янукевич и Юрий Губаревич голосов не получили. Один бюллетень был признан недействительным.

Как сообщил Радыё Свабода Павел Северинец, голосование в Миорах посетил заместитель председателя местного райисполкома Валерий Драбо.

«Он активно участвовал, задавал много вопросов… Также он был единственным, кто поднял руку, когда мы спросили, кто считает выборы в Беларуси честными. Драба сказал, что избирательные комиссии работают прозрачно и любой может в этом убедиться», — рассказал Северинец.

Миоры — четвертый город, где состоялось голосование. В рамках праймериз претенденты уже посетили Городок, Витебск и Новополоцк. По количестве голосов пока лидирует Северинец.

На 8 марта запланированы голосования также в Шарковщине и Поставах.