Третий год продолжаются в Бресте еженедельные акции противников аккумуляторного завода

8 марта около полудня на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят на этой площадке каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Поскольку очередная встреча противников строительства завода пришлась на праздник 8 Марта, она началась с поздравлений женщин-активисток, которым мужчины вручили цветы.

Сегодня собравшиеся на площади — более ста человек — обсуждали назначенное на 17 марта рассмотрение апелляционной жалобы ООО «АйПауэр» в экономическом суде Брестской области.

Компания обжаловала вынесенное 5 февраля решение суда, который удовлетворил иск облисполкома к ООО «АйПауэр» о возврате денег в инновационный фонд. Брестский облисполком добивался взыскания с «АйПауэра» 5 млн 725 тыс. рублей в инновационный фонд, так как компания не выполнила обязательства по договору: не был реализован в срок проект по строительству и вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода.

Кроме того, суд отказал «АйПауэру» в удовлетворении поданного компанией в ходе рассмотрения дела встречного иска к облисполкому об установлении факта ничтожности инновационного договора от 2016 года.