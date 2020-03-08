Тириль Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Нове Место

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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки с общего старта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

Второе место заняла Ханна Эберг из Швеции (+25,3), третьей стала немка Франциска Пройсс (+32,4).

Каждая из трио лидеров допустила на четырех огневых рубежах по одному промаху.

Единственная принявшая участие в гонке белорусская биатлонистка Ирина Кривко финишировала с 25-м результатом. Ирина допустила 4 промаха (1-2-1-0) и проиграла лидеру 2 мин. 58,2 секунды.

Этап в Нове Место сегодня завершится мужским масс-стартом. Белорусских биатлонистов в стартовом листе нет.
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Тэги: биатлон Персона: Тириль Экхофф Ханна Эберг Франциска Пройсс Ирина Кривко Город: Нове Место

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