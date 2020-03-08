На МКАД опрокинулся микроавтобус «Фиат»
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ДТП с участием микроавтобуса «Фиат» случилось днем 8 марта на Минской кольцевой автодороге.
Примерно в 13:50 водитель «Фиата» — мужчина 1970 года рождения — не справился с управлением и совершил наезд на водоналивные блоки, в результате чего автомобиль опрокинулся.
Микроавтобус двигался со стороны улицы Машиностроителей в направлении улицы Ауэзова в первой полосе.
В ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. На месте работают сотрудники ГАИ Заводского района,