На МКАД опрокинулся микроавтобус «Фиат»

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ДТП с участием микроавтобуса «Фиат» случилось днем 8 марта на Минской кольцевой автодороге.

Примерно в 13:50 водитель «Фиата» — мужчина 1970 года рождения — не справился с управлением и совершил наезд на водоналивные блоки, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Микроавтобус двигался со стороны улицы Машиностроителей в направлении улицы Ауэзова в первой полосе.

В ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. На месте работают сотрудники ГАИ Заводского района, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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Тэги: МКАД ДТП микроавтобус Город: Минск

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