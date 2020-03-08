На МКАД опрокинулся микроавтобус «Фиат»

ДТП с участием микроавтобуса «Фиат» случилось днем 8 марта на Минской кольцевой автодороге.

Примерно в 13:50 водитель «Фиата» — мужчина 1970 года рождения — не справился с управлением и совершил наезд на водоналивные блоки, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Микроавтобус двигался со стороны улицы Машиностроителей в направлении улицы Ауэзова в первой полосе.