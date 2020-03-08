Международный музыкальный форум Colisium пройдет в Минске

/ Культура
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18 и 19 марта в Renaissance Minsk Hotel в шестой раз пройдет профессиональный музыкальный форум Colisium, который соберет организаторов концертов и фестивалей, артистов и их менеджмент, представителей билетных компаний, концертных площадок, лейблов, звукозаписывающих студий.

Форум Colisium позволит экспертам индустрии обменяться опытом, поучаствовать в дискуссиях и провести деловые встречи, а начинающим игрокам наладить партнерские связи и получить ответы на волнующие профессиональные вопросы.

В рамках форума будут затронуты следующие темы:

  • Цифровое издание музыки. Кейсы компании Universal Music Russia.
  • «Комплексное продвижение артиста»: соцсети и не только.
  • Авторское право. Кейсы работы в Youtube.
  • «Технологии во благо»: сервисы и инструменты, помогающие в продвижении творчества.
  • «Гастроли в плюс»: грамотное построение тура.
  • Страхование концертов: управление рисками.
  • «Кадры решают»: профессиональное образование в сфере музыкальной и событийной индустрии.
  • Сила спецпроектов, или Как качественный PR поможет в продаже билетов на мероприятие.
  • «Сегодня, завтра, послезавтра в мире билетных технологий»
  • Фестивали — растущий сегмент рынка. Как создать свой успешный фестиваль?
  • Сила бренда «Белорусская электроника»

У музыкантов будет две возможности показать свое творчество профессионалам музыкальной индустрии:

Listening Room — публичное прослушивание одного трека с комментариями генерального директора Universal Music Russia Дмитрия Коннова;

Шоукейс-фестиваль PERESTROIKA — десять артистов смогут выступить со своим лучшим материалом перед экспертным советом и зрителями.
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Тэги: музыкальный форум концертная деятельность Colisium Music Week Город: Минск

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