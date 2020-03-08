Международный музыкальный форум Colisium пройдет в Минске
18 и 19 марта в Renaissance Minsk Hotel в шестой раз пройдет профессиональный музыкальный форум
Форум Colisium позволит экспертам индустрии обменяться опытом, поучаствовать в дискуссиях и провести деловые встречи, а начинающим игрокам наладить партнерские связи и получить ответы на волнующие профессиональные вопросы.
В рамках форума будут затронуты следующие темы:
- Цифровое издание музыки. Кейсы компании Universal Music Russia.
- «Комплексное продвижение артиста»: соцсети и не только.
- Авторское право. Кейсы работы в Youtube.
- «Технологии во благо»: сервисы и инструменты, помогающие в продвижении творчества.
- «Гастроли в плюс»: грамотное построение тура.
- Страхование концертов: управление рисками.
- «Кадры решают»: профессиональное образование в сфере музыкальной и событийной индустрии.
- Сила спецпроектов, или Как качественный PR поможет в продаже билетов на мероприятие.
- «Сегодня, завтра, послезавтра в мире билетных технологий»
- Фестивали — растущий сегмент рынка. Как создать свой успешный фестиваль?
- Сила бренда «Белорусская электроника»
У музыкантов будет две возможности показать свое творчество профессионалам музыкальной индустрии:
Listening Room — публичное прослушивание одного трека с комментариями генерального директора Universal Music Russia Дмитрия Коннова;
Шоукейс-фестиваль PERESTROIKA — десять артистов смогут выступить со своим лучшим материалом перед экспертным советом и зрителями.