Международный музыкальный форум Colisium пройдет в Минске

18 и 19 марта в Renaissance Minsk Hotel в шестой раз пройдет профессиональный музыкальный форум Colisium , который соберет организаторов концертов и фестивалей, артистов и их менеджмент, представителей билетных компаний, концертных площадок, лейблов, звукозаписывающих студий.

Форум Colisium позволит экспертам индустрии обменяться опытом, поучаствовать в дискуссиях и провести деловые встречи, а начинающим игрокам наладить партнерские связи и получить ответы на волнующие профессиональные вопросы.

В рамках форума будут затронуты следующие темы:

Цифровое издание музыки. Кейсы компании Universal Music Russia.

«Комплексное продвижение артиста»: соцсети и не только.

Авторское право. Кейсы работы в Youtube.

«Технологии во благо»: сервисы и инструменты, помогающие в продвижении творчества.

«Гастроли в плюс»: грамотное построение тура.

Страхование концертов: управление рисками.

«Кадры решают»: профессиональное образование в сфере музыкальной и событийной индустрии.

Сила спецпроектов, или Как качественный PR поможет в продаже билетов на мероприятие.

«Сегодня, завтра, послезавтра в мире билетных технологий»

Фестивали — растущий сегмент рынка. Как создать свой успешный фестиваль?

Сила бренда «Белорусская электроника»

У музыкантов будет две возможности показать свое творчество профессионалам музыкальной индустрии:

Listening Room — публичное прослушивание одного трека с комментариями генерального директора Universal Music Russia Дмитрия Коннова;

Шоукейс-фестиваль PERESTROIKA — десять артистов смогут выступить со своим лучшим материалом перед экспертным советом и зрителями.