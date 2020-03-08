Гомельский блогер проводит для горожан «Прогулки по набережной»

В Гомеле 8 марта несколько десятков человек приняли участие в акции «Прогулки по набережной», которую гомельский блогер Сергей Тихановский (youtube-канал «Страна для жизни» ) проводит третье воскресенье подряд.

Сегодня к акции на набережной Сожа присоединились другие блогеры и жители Гомеля — всего около 30 человек. Прогулка транслировалась в прямом эфире.

«Горисполкомы и облисполкомы закрыты для людей, там турникеты и милиция. А люди хотят высказаться о своих проблемах, в основном простых — вода, электричество, земля. Они не могут решить элементарных вопросов и поэтому обращаются к блогерам. Если проблему озвучишь — она решается», — прокомментировал для БелаПАН суть акции Сергей Тихановский.

Так, по его словам, «на прошлых прогулках у нас в эфире о своих проблемах рассказал владелец придорожного сервиса в Добрушском районе. Сегодня он тоже был с нами и рассказал, что к нему уже стали прислушиваться, пускать в чиновничьи кабинеты».

«Сейчас у нас на носу президентская кампания, и люди активно говорят, что им нужны перемены, новое лицо в политике. Они уже готовы на любое лицо», — отметил Тихановский.

В ходе акции ее участники высказывались о несменяемости власти в Беларуси, желали действующему главе государства «уйти по-хорошему!», обсуждали городские проблемы.