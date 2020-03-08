Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Нове Место

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки с общего старта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

Бё-младший допустил на огневых рубежах три промаха, но при этом сумел опередить занявшего второго место с нулем в графе «штрафные круги» француза Эмильена Жаклена на 15,1 секунды.

Третьим стал немец Арнд Пайффер (1 промах; + 25,0).

Для Йоханнеса Бё это девятая победа в личных гонках в текущем сезоне.

Белорусские биатлонисты в масс-старте участия не принимали.

Состоявшуюся сегодня ранее женскую гонку с общего старта выиграла норвежская спортсменка Тириль Экхофф.

Следующий этап Кубка мира пройдет 12-15 марта в норвежском Холменколлене. В программе спринтерские гонки, гонки преследования и смешанные эстафеты.