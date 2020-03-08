Три автомобиля попали в ДТП на МКАД из-за несоблюдения дистанции
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Три автомобиля попали в ДТП на внешнем кольце МКАД днем 8 марта в районе границы Центрального и Фрунзенского районов.
Как
К административной ответственности привлечены водители «БМВ» и «Мицубиси». Первый — за несоблюдение безопасной дистанции, второй — за создание препятствий и опасности для дорожного движения
Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.
Это не первое ДТП на МКАД в это воскресенье. Как сообщалось ранее, в Заводском районе опрокинулся микроавтобус «Фиат».