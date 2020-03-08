Три автомобиля попали в ДТП на МКАД из-за несоблюдения дистанции

Три автомобиля попали в ДТП на внешнем кольце МКАД днем 8 марта в районе границы Центрального и Фрунзенского районов.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель «БМВ», двигаясь в направлении улицы Притыцкого, совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении автомобиль «Лада». От удара «Ладу» отбросило на впереди стоящий «Мицубиси».

К административной ответственности привлечены водители «БМВ» и «Мицубиси». Первый — за несоблюдение безопасной дистанции, второй — за создание препятствий и опасности для дорожного движения

Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

Это не первое ДТП на МКАД в это воскресенье. Как сообщалось ранее, в Заводском районе опрокинулся микроавтобус «Фиат».