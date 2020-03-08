В России выявлено уже 17 случаев коронавируса COVID-19

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В России зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом, Заболевшие — жители Московской, Белгородской и Калининградской областей, все они посещали Италию в последние две недели.

Фото pixabay.com

Сейчас они находятся в инфекционных боксах, устанавливается круг людей, с которыми контактировали заболевшие, они будут помещены под медицинское наблюдение.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом — два у граждан Китая, один у гражданина Италии и 14 у граждан России. Из общего числа зараженных уже выписались двое граждан Китая и один гражданин России, отмечает РБК.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Россия вирус 2019-nCoV

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