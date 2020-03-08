В России выявлено уже 17 случаев коронавируса COVID-19

В России зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом, Заболевшие — жители Московской, Белгородской и Калининградской областей, все они посещали Италию в последние две недели.

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Сейчас они находятся в инфекционных боксах, устанавливается круг людей, с которыми контактировали заболевшие, они будут помещены под медицинское наблюдение.