Из-за коронавируса папа римский не стал читать молитву с балкона
В это воскресенье, 8 марта, папа римский прочел традиционную воскресную молитву в режиме видеотрансляции из библиотеки Апостольского дворца, а не с балкона, выходящего на площадь Святого Петра.
Изменить формат папа Франциск был вынужден по просьбе итальянских властей. Пресс-служба Святого Престола пояснила, что такие меры необходимы, чтобы «избежать риска распространения COVID-19» среди тех, кто обычно приходит в Ватикан послушать папскую молитву.
Сегодня папа Франциск молился за тех, кто пострадал от коронавируса, и всех тех, кто о них заботится.
Молитва транслировалась в прямом эфире на больших экранах площади Святого Петра, а также по каналам католических СМИ по всему миру, сообщает
В Италии подтверждено около 5900 случаев коронавируса, более 230 человек скончались. В северных регионах страны введен карантин.