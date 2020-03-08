Из-за коронавируса папа римский не стал читать молитву с балкона

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В это воскресенье, 8 марта, папа римский прочел традиционную воскресную молитву в режиме видеотрансляции из библиотеки Апостольского дворца, а не с балкона, выходящего на площадь Святого Петра.

Изменить формат папа Франциск был вынужден по просьбе итальянских властей. Пресс-служба Святого Престола пояснила, что такие меры необходимы, чтобы «избежать риска распространения COVID-19» среди тех, кто обычно приходит в Ватикан послушать папскую молитву.

Сегодня папа Франциск молился за тех, кто пострадал от коронавируса, и всех тех, кто о них заботится.

Молитва транслировалась в прямом эфире на больших экранах площади Святого Петра, а также по каналам католических СМИ по всему миру, сообщает Vatican news.

В Италии подтверждено около 5900 случаев коронавируса, более 230 человек скончались. В северных регионах страны введен карантин.
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Тэги: вирус 2019-nCoV Ватикан Персона: папа Франциск

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