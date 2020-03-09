Беларусь оказалась в поле пониженного атмосферного давления
В понедельник, девятого марта, погоду в Беларуси будет определять поле пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы.
Ожидается облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков в некоторых частях страны пройдут дожди.
Утром местами сгустится туман (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).
Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в регионах составит:
- Брест +7..+9°C;
- Витебск +7..+9°C;
- Гомель +10..+12°C;
- Гродно +6..+8°C;
- Могилев +8..+10°C;
- Минск +6..+8°C.
МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.