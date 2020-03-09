Беларусь оказалась в поле пониженного атмосферного давления

В понедельник, девятого марта, погоду в Беларуси будет определять поле пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы.

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Ожидается облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков в некоторых частях страны пройдут дожди.

Утром местами сгустится туман (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в регионах составит:

Брест +7..+9°C;

Витебск +7..+9°C;

Гомель +10..+12°C;

Гродно +6..+8°C;

Могилев +8..+10°C;

Минск +6..+8°C.

МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.